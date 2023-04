Fünf Sterne für die DEG Darum ist die Jugendarbeit des Klubs erfolgreich

Das letzte Spiel ging verloren. Am Montag an der Brehmstraße war das, die Düsseldorfer EG hatte zum „Easter Tournament“ für U17-Teams aus Deutschland und Österreich geladen. Bis ins Finale hatte es die DEG geschafft, dort dann 2:3 gegen die Eisbären Berlin verloren. Doch das konnte die Laune von Michael Staade nicht trüben. „Ein schönes Turnier, da hat alles gepasst“, sagte der Präsident des Stammvereins, der insgesamt „zufrieden“ auf die Saison der heimischen Eishockey-Jugend blickt: „Wir haben in allen Altersklassen gut gespielt, alle haben sich entwickelt, die Trainer verstehen sich gut. Klar hätten wir uns bei der U15-Meisterschaft mehr gewünscht, aber die Jungs sind NRW-Meister geworden.“ Zudem schaffte es die U17 in die Meisterrunde, die U20 ins Play-off-Viertelfinale, auch die ganz Kleinen gewannen deutlich häufiger, als sie verloren. Und ebenso wichtig: Im Nachwuchs finden sich mehrere U-Nationalspieler wie Moritz Kukuk, Philipp Seidel, Bennet Otten oder David Lewandowski.