Düsseldorf Wie es in Arztpraxen, Kliniken und Heimen ohne Maskenpflicht weitergeht

In den Arztpraxen zeichnet sich durchweg ein ähnliches Bild ab: „Die Patientinnen und Patienten dürfen selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen wollen oder nicht.“ So erklärt es eine Arzthelferin der Hausarztpraxis Düsseltal. Sie selbst trage weiterhin Maske, auch viele Patientinnen und Patienten entschieden sich dafür. „Wir haben auch eine Kiste mit kostenlosen Masken am Eingang bereitstehen.“ Ähnlich sieht es bei der Praxis der Hausärzte Oberkassel aus: „Wir weisen mit einem Schild auf das freiwillige Tragen der Maske hin“, erzählt eine Arzthelferin. Der Großteil der Patientinnen und Patienten und ebenso das medizinische Fachpersonal trage aber weiterhin Maske. In einer gynäkologischen Praxis in Volmerswerth kämen weiterhin viele Patientinnen mit Mund-Nasen-Schutz, so eine Angestellte: „Ich schätze, dass der Anteil heute bei 50/50 liegt.“