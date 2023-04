Kommunalpolitik in Düsseldorf Zanda Martens will SPD-Chefin in Düsseldorf werden

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Zanda Martens will neue Chefin der Düsseldorfer SPD werden. Das hat die Politikerin in einer Mail an die Parteimitglieder angekündigt, die unserer Redaktion vorliegt. Sie wird sich beim nächsten Parteitag am 22. April für das Amt zur Wahl stellen. Martens war vor zwei Jahren erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt worden – sie unterlag in ihrem Wahlkreis im Stadtnorden zwar dem Düsseldorfer CDU-Chef Thomas Jarzombek, gelangte aber über die Landesliste ins Parlament. Seither hat sie sich in zahlreiche Debatten auch auf stadtpolitischer Ebene eingebracht. Sie war bisher zudem stellvertretende Vorsitzende des Unterbezirks.