Verkehr in Düsseldorf Wieder keine Zustimmung für das Parkraumkonzept

Die Bezirksvertretung 2 (Flingern und Düsseltal) hat bereits das Strategiepapier der Stadt zum zukünftigen Parkraummanagement abgelehnt. Jetzt hat auch die Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Mörsenbroich, Unterrath) gegen die Pläne gestimmt. Lediglich die Grünen, die drei Stimmen in dem Gremium besitzen, stimmten für das Papier, das zurzeit in den verschiedenen Ausschüssen und Bezirksvertretungen (BV) vorgestellt wird, bevor es am 17. Mai vom Stadtrat beschlossen werden soll.