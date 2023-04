Vorschläge für Klubs der Zweiten Liga So sähe das Fortuna-Maskottchen laut Künstlicher Intelligenz aus

Die Idee dahinter: In einer Zeit, in der die Fußballbranche noch nicht derart omnipräsent in der Öffentlichkeit war, wollte man mit dem Maskottchen etwas Aufmerksamkeit erreichen und die Werbetrommel für nicht ausverkaufte Partien der Fortuna rühren. Die Begeisterung am Standort hielt sich in engen Grenzen. 1980 hatte der Löwe schon wieder ausgefaucht.