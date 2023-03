Düsseldorfer Umweltinitiativen So arbeitet die Ameisenschutzwarte NRW

Für die meisten Menschen sind Ameisen ein Ärgernis – im Garten oder gar der Wohnung. Dabei haben die sechsbeinigen Insekten in der Natur sehr wichtige Aufgaben, die sie erfüllen – insbesondere die Waldameisen: Sie sind wichtige Nahrungsgrundlage für viele Waldtiere, sie verbreiten Samen von Pflanzen, fressen jede Menge Schadinsekten und auch Aas, sie durchlüften den Boden und halten verschiedene Läuse, die sie melken, um so den wichtigen Honigtau zu gewinnen. Nicht zuletzt leben in den Nesthügeln oft auch andere Tiere.