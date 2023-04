Arbeiten in Düsseldorf Mehr als 300.000 Pendler täglich

Köln und Düsseldorf ziehen in Nordrhein-Westfalen die meisten Berufspendler an. Das geht aus einer Übersicht hervor, die das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch anlässlich der bevorstehenden Einführung des Deutschland-Tickets veröffentlichte. Danach pendelten im Jahr 2021 rund 4,8 Millionen Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland über die Grenzen ihres Wohnortes zur Arbeit.