Corona-Pandemie : Bürger ab 80 Jahren können in Meerbusch ab heute ihren Impftermin reservieren

Meerbusch In Meerbusch können mehr als 4500 Senioren die Corona-Schutzimpfung bekommen. Für Bedürftige soll es vergünstigte Taxifahrten geben.

Ab dem heutigen Montag, 25. Januar, können sich auch Meerbuscher Senioren ab 80 Jahre ihren persönlichen Termin für die Corona-Schutzimpfung reservieren. Voraussichtlich am 8. Februar nimmt das Impfzentrum des Rhein-Kreises Neuss am Berufskolleg für Technik und Informatik im Neusser Hammfeld seinen Betrieb auf. In diesen Tagen erhalten die Betroffenen per Post eine Einladung von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, von dem freiwilligen und kostenlosen Impfangebot Gebrauch zu machen.