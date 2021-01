Winter in Düsseldorf : Schneefall bringt Kindern Spaß und der Feuerwehr Arbeit

Düsseldorf Bereits zum zweiten Mal in dem noch jungen Jahr liegt Düsseldorf unter einer Schneedecke. Was vielen Kindern erneute Abfahrten mit Ihren Schlitten bescherte, sorgte bei der Feuerwehr für einige Arbeit. Unfälle gab es laut Polizei keine.

Der nächtliche Schneefall bescherte der Feuerwehr Düsseldorf im Laufe des Sonntagvormittags einiges an Arbeit. Viele Kinder konnten bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Schlitten auspacken. Zur rasanten Abfahrt genutzt wurden dazu alle möglichen Hügel in der Stadt, etwa im Südpark, am Volmerswerther Deich oder auch im Hanielpark. In der ganzen Stadt sah man lustige Schneemänner am Straßenrand oder in den Parks stehen. Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt verwandelte sich die weiße Pracht im Laufes des Tages an vielen Stellen in nasse Matsche.