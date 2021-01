Jochen Busse : Neue Heimat Düsseldorf

Jochen Busse inszeniert im „Theater an der Kö“ demnächst "Das Abschiedsdinner". Foto: Bretz, Andreas (abr)

Der Schauspieler Jochen Busse zog als Neu-Single von Berlin in die Landeshauptstadt und wird bald im "Theater an der Kö" Regie führen. Sein 80. Geburtstag am 28. Januar schreckt Jochen Busse nicht

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Er kommt zu Fuß zum "Theater an der Kö". Ein Auto besitzt Jochen Busse nicht, aber er fährt auch sehr gern mit der Düsseldorfer U-Bahn, ist begeistert von ihrem Komfort: "Wie geleckt. Da unten höre ich Musik und sogar Lyrik. Ein Fest." Wir holen uns Kaffee und stellen uns vor das verriegelte Theater. Geht alles gut, wird Jochen Busse auf dieser Bühne, auf der er oft als Schauspieler gastierte, in Kürze "Das Abschiedsdinner" inszenieren.

Die Autoren dieser einzigen Aufführung vor der Sommerpause, Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière, schrieben auch die Komödie "Der Vorname", die Heinersdorffs Theater 2015 zeigte. Busse denkt praktisch und nutzt das noch vorhandene Bühnenbild erneut. "Das passt. Gleiches Milieu, gleiche Atmosphäre. Beide Stücke spießen die leicht hedonistische französische Bildungsarroganz einer selbstverliebten, immer etwas kalten Gesellschaft auf." Er freut sich auf die Premiere am 16. April. Denn wenn ihm eines fehlt in dieser lähmenden Zeit, ist es der Applaus eines vollen Hauses. Egal, ob er dem Schauspieler gilt oder eben dem Regisseur.

Info Kabarettist und Drehbuchautor Bühne Der am 28. Januar 1941 in Iserlohn geborene Schauspieler und Kabarettist war von 1976 bis 1979 im "Kom(m)ödchen" Ensemble, danach bis 1991 bei der "Münchner Lach- und Schießgesellschaft". Fernsehen Im Fernsehen wurde er durch "Nur für Busse", "Das Amt" und die von Rudi Carrell produzierte Show "7 Tage, 7 Köpfe" bekannt. Er drehte zahlreiche Filme, schrieb Drehbücher und führte Regie. Nach seinem Solo-Programm "Wie komm ich jetzt da drauf?" verabschiedete er sich 2014 von der Kabarettbühne. Am 26. Januar ist Jochen Busse Frühstücksgast bei "Volle Kanne" im ZDF.

Seit ein paar Monaten lebt Jochen Busse nun in Düsseldorf. Nach dem Scheitern seiner vierten Ehe hielt ihn nicht mehr viel in Berlin, wo er ohnehin nie fest verwurzelt war. Von seiner Wohnung in Pempelfort schwärmt er geradezu: "Herrlich! Diese 55 Quadratmeter sind genau das, was ich möchte. Viel nüchternes Weiß und dazwischen meine vertrauten englischen Mahagonimöbel. Das harmoniert vorzüglich." Den Flur schmückt ein Werk des Malers Walter Padao, das er bei einer Ausstellung entdeckte. "Der Künstler hat es selbst bei mir gehängt, sein Einverständnis war mir wichtig", sagt der Schauspieler, dessen Tag stets mit 45 Minuten Yoga beginnt. Die Pempelforter Umgebung entzückt ihn ebenfalls: "Die haben den Hofgarten extra um meine Wohnung herum gebaut!" Und dann diese tollen Lokale in hoher Dichte, die irgendwann wieder öffnen werden. Einstweilen kocht er selber, räumt danach fix wieder auf, "weil ich's ja schön haben will in meinem überperfektionierten Ästhetizismus."

Jochen Busse, aufgewachsen in Iserlohn, hat zuvor schon in Köln und lange Zeit in München gelebt. Den Ausschlag für Düsseldorf gaben zunächst pragmatische Erwägungen: "Fast alle meine beruflichen Aktivitäten finden an vier Theatern in der Region statt." Das ewige Herumreisen reizt ihn nicht mehr. Zeit seines Bühnendaseins war er unterwegs, für Wochen und Monate. Und in jeder Stadt der Versuch, es sich in zumeist unzulänglichen Domizilen nett zu machen. Das sollte ein Ende haben. Die Düsseldorfer Bleibe, ursprünglich als Zweitwohnung gedacht, wurde durch den privaten Bruch zum Lebensmittelpunkt.

Eine Art Neubeginn mit knapp 80 Jahren. Diesen runden Geburtstag feiert Jochen Busse am 28. Januar. Sein Gemütszustand? "Wenn ich es bisher so gut geschafft habe, kann ich mir nur wünschen, es möge so weitergehen", antwortet er. "Das ist mein Credo. Und im Moment spricht nichts dagegen." Auch wenn er ohne Auftritte notgedrungen wie ein Rentner leben müsse, ein Dauerzustand sei das nicht, beteuert er. "Meine Verträge reichen über zwei Jahre, hauptsächlich sind es Wiederaufnahmen." Darunter "Komplexe Väter" von René Heinersdorff, der auch Regie führt und mitwirkt. Seit 2018 tourt das Stück erfolgreich durch deutsche Theater und sollte jetzt eigentlich in München laufen. Von Heinersdorff hält Busse viel, auch jenseits ihrer Freundschaft. "Er hat als Autor eine enorme Entwicklung genommen. Und nie sagt er, ich bin der Dichter, ich bestimme. Er hört einem zu, wenn man einen guten Einfall hat."