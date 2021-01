Corona in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter 90

Ein Mann mit einer FFP2-Maske. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Düsseldorf Auf 50 soll die Sieben-Tage-Inzidenz möglichst bis zum Ende des Lockdowns am 14. Februar fallen. Davon ist Düsseldorf noch ein gutes Stück entfernt.

Bis Sonntag (24. Januar) wurde bei insgesamt 15.511 (+81) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 139 (-6) werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, davon 30 (+0) auf Intensivstationen.

174 (+1) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 86,4 (23.1.: 86,5).

Schulen, Kitas und Altenheime Die Stadt verzichtet seit einiger Zeit auf eine textliche Ausführung von Corona-Infizierten an Schulen, Kitas und Altenheimen, diese werden stattdessen in tabellarischer Form im Coronaportal veröffentlicht. Auch auf die Meldungen der Anrufzahlen bei den Hotlines wird verzichtet.

Demnach sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf 84 Bewohner und 52 Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 22.1.). In Düsseldorfer Kitas sind seit Anfang Januar elf Kinder, 14 Personen aus dem Betreuerstab sowie eine der sogenannten weiteren Personen betroffen (Stand 22.1.). An den Düsseldorfer Schulen sieht es wie folgt aus: 27 Schüler haben sich seit dem 1. Januar mit dem Coronavirus infiziert sowie fünf Personen aus dem Betreuer-/Lehrer-Bereich und eine der weiteren an den Schulen beschäftigten Personen (Stand 22.1.).

Impfzahlen Am Samstag wurden in Düsseldorf 246 Personen geimpft. Darunter sind 20 Personen, die ihre erste und 226 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit dem 27. Dezember 2020 sind in Düsseldorf 11.608 Menschen geimpft worden, davon haben 2735 ihre erste und zweite Impfung erhalten.

Abstrichzahlen 14 Abstriche wurden am Samstag in der Diagnosepraxis vorgenommen, 132 im Drive-In-Testzentrum. Dazu kommen 49 weitere durch den mobilen Service. Insgesamt wurden in den zwei Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 98.417 Abstriche vorgenommen.

(csr)