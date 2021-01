Umfrage des Düsseldorfer Immobiliendienstleisters Aengevelt : Die Stimmung im Wohnungsmarkt hellt sich auf

Düsseldorf Trotz besserer Aussichten: Die wirtschaftlichen Folgen der Krise spürt auch diese nicht so stark betroffene Branche, wie eine Umfrage zeigt.

Die Akteure der Wohnungswirtschaft schauen etwas weniger besorgt in die Zukunft. Das zeigt eine erneute Umfrage des Düsseldorfer Immobiliendienstleisters Aengevelt in der Branche. Im Vergleich zum Sommer werden weniger finanzielle Einbußen erwartet. Die Folgen der Krise werden wohl dennoch längerfristig spürbar sein. So geht nach wie vor mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Teilnehmer von schwächeren Umsätzen aus. Im Sommer gaben allerdings noch 60 Prozent diese Einschätzung ab. Die Unternehmer glauben zudem, dass die coronabedingten Verluste schneller ausgeglichen werden können. 49 Prozent rechnen mit einem Zeitraum von mehr als einem Jahr, im Sommer waren es noch 71 Prozent. Zudem glaubt ein Fünftel, innerhalb eines Jahres zum Vorkrisenniveau aufschließen zu können, zuvor waren es nur zwölf Prozent.