Messe kehrt nach Corona zurück Boot feiert starkes Comeback nach zwei Jahren Zwangspause

Viele Privatleute kamen aus Deutschland, viele Fachleute aus Ländern wie den Niederlanden, Frankreich, der Türkei oder Spanien, berichtet eine Sprecherin der Boot. Der Düsseldorfer Motor- und Segeljachthändler Matthias Ebert hat am Startwochenende sogar schon eine Jacht im Wert von knapp 400.000 Euro an einem seiner Stände verkauft. Das erzählt er am Telefon und muss dann gleich weiter zum nächsten Kundentermin. „Wir haben dieses Jahr sogar noch mehr zu tun als vor Corona.“ Auch der Düsseldorfer Sportboothändler Antonius Boon berichtet von Dutzenden Besichtigungen pro Tag. „Es kamen nur Leute, die wirklich Interesse an den Booten hatten.“ Sogar am Montag sei sehr viel los gewesen.