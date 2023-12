Neue Filiale in Düsseldorf Burgermeister ersetzt dieses Lokal in der Altstadt

Exklusiv | Düsseldorf · Die Berliner Burger-Kette Burgermeister eröffnet im Mai 2024 ihre erste Filiale in Düsseldorf. Dafür muss ein anderes Restaurant in der Altstadt weichen. Die Miete an der Bolkerstraße hat Kö-Niveau erreicht.

13.12.2023 , 13:52 Uhr

Bolkerstraße 28 in Düsseldorf: Mehr als zehn Jahre gab es hier Schnitzel, Spareribs und Currywurst. Foto: Maximilian Nowroth