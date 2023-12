„Ohne Rücksicht auf Verluste“ So plant Fortuna-Kapitän Hoffmann sein Comeback

Im neuen Jahr will Hoffmann schließlich mit voller Kraft angreifen. „Der Plan ist ganz klar, und zwar ab Tag eins im Trainingslager: ohne Rücksicht auf Verluste im Training zu sein“, betont er. Deshalb verzichtet der Familienvater sogar auf einen Teil seines Weihnachtsurlaubs. „Wir haben uns schon relativ früh in der Rehaphase darauf geeinigt, dass ich zwar ein paar Tage freibekomme, weil die letzten elf, zwölf Wochen sehr intensiv waren und ich es mir auch erlauben kann, weil das aktuelle Stadium sehr gut ist“, sagt er. „Dann fange ich aber noch in diesem Jahr wieder an, um auf das Trainingslager vorbereitet zu sein.“