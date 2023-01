Landgericht Düsseldorf Verletzt der Zaun am Worringer Platz das Urheberrecht?

Stadtmitte · Der Worringer Platz in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs wird in der kommenden Woche Thema einer Verhandlung am Landgericht sein. Die Architektin hat gegen den Betreiber einer Pizzeria geklagt, der seine Terrasse umzäunt hat.

23.01.2023, 08:35 Uhr

Um diesen Zaun auf dem Worringer Platz wird nun vor Gericht gestritten. Foto: Marlen Keß