Bewegender Appell an Musikhochschule Düsseldorf „Auch in Krisenzeiten zur Kultur bekennen“

Für Raimund Wippermann hat die Zeit des Abschieds begonnen. Im März endet seine 19 Jahre lange Karriere als Rektor der Robert-Schumann-Hochschule (RSH). Seine Rede bei seinem letzten Neujahrsempfang war daher vor allem durch den Blick zurück geprägt. Vor 200 Gästen aus Wirtschaft, Kultur und Politik sprach er über den schwersten Moment seiner Amtszeit: die Corona-Pandemie. Sie habe ihm deutlich gezeigt, wie gering der Stellenwert der Musik in der Gesellschaft sei. Während die Geschäfte in der Stadt wieder ihre Pforten öffnen konnten und die Normalität in den Alltag vieler Menschen zurückkehrte, habe sich die RSH noch mit strikten Auflagen herumschlagen müssen. Ein guter Unterricht sei über lange Zeit nicht möglich gewesen, sagte er. Auch in Krisenzeiten müsse sich die Gesellschaft zur Kultur bekennen, appellierte er im Partika-Saal an die Gäste.