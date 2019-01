Gesundheit in Düsseldorf: Blutspende an der Uniklinik ist auch am Samstag möglich

Blutspende an der Uniklinik ist auch am Samstag möglich

Mit den erweiterten Öffnungszeiten sollen noch mehr potenzielle Spender angesprochen werden. 60.000 Blutspenden pro Jahr braucht das Klinikum.

Zum Jahreswechsel hat die Blutspende am Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) eine Änderung an den Öffnungszeiten vorgenommen: Ab sofort kann man dort auch am Samstagvormittag Blut spenden. Von 7.15 Uhr bis 12 Uhr hat dann die Blutspendezentrale an Düsseldorfs größtem Krankenhaus geöffnet. Der Service dürfte vor allem Berufstätigen entgegenkommen, die gerne mit einer Blutspende helfen wollen, aber werktags keine Möglichkeit dazu haben.