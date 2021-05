Aktion des DRK : Blut spenden im Haus am Turm

Blut spenden im Haus am Turm

Auch in der Pandemie-Zeit wird Blut für Behandlungen und Operationen benötigt. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ratingen Spender können vorher per App oder online einen Termin buchen.

(RP) Das Rote Kreuz ruft zur Blutspende in Ratingen Mitte am Donnerstag, 24. Juni, von 15 bis 19.30 Uhr im Gemeindesaal Haus am Turm, Angerstraße 11, Eingang auch Turmstraße 30 auf.