Düsseldorf: IHK-Neujahrsempfang dieses Mal mit viel Lob für die Stadt

Düsseldorf Kammerpräsident Andreas Schmitz lobte beim IHK-Neujahrsempfang in Düsseldorf die Zusammenarbeit mit der Stadt. Gastredner Wolfgang Schäuble hatte zuvor wegen einer Erkrankung abgesagt.

Wenn die Industrie- und Handelskammer zum Empfang lädt, wissen viele Unternehmer, Politiker und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen: Das neue Jahr hat begonnen. Traditionell eröffnet die IHK den Reigen der Empfänge im Januar, aber das heißt nicht, dass man vor Überraschungen gefeit ist. Die seine erfuhr Kammerpräsident Andreas Schmitz am Montagmorgen gegen acht Uhr. Gastredner Wolfgang Schäuble sagte wegen einer Magen-Darm-Erkrankung seine Teilnahme ab, so dass improvisiert werden musste. Statt der Hauptrede, die die mehr als 1400 angemeldeten Gäste erwartet hatten, diskutierte Schmitz auf der Bühne im großen Saal des Maritim-Hotels am Flughafen mit den Chefredakteuren Sven Afhüppe (Handelsblatt) und Michael Bröcker (Rheinische Post).