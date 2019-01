Stadtbezirk 9 : Mehr Tempo bei städtischen Projekten

Stadtbezirk 9 Karl-Heinz Graf von der CDU ist seit der Kommunalwahl 2014 Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks 9. In der Bezirksvertretung hat Schwarz-Grün eine Mehrheit. Für ihn gehen viele Projekte in der Umsetzung nicht schnell genug.

Eigentlich ist Karl-Heinz Graf in die Politik gegangen, um etwas zu bewirken. Deswegen hat sich das CDU-Mitglied 2014 von der Bezirksvertretung 9 zum Bezirksbürgermeister wählen lassen. Doch so manches Mal hadert er inzwischen damit, dass es in vielen Dingen nicht voran geht. Viele Projekte aus den vergangenen Jahren sind nämlich immer noch nicht entscheidend weitergegangen. Nach wie vor ist er der Überzeugung, dass es Sinn machte, dass zu wichtigen Themen in den Stadtbezirken es einen Treffen gibt, an dem neben den Stadtteilpolitikern auch alle beteiligten Stadtämter teilnehmen. Damit, da ist sich der Bezirksbürgermeister sicher, würden manche Dinge viel schneller umgesetzt.



Wohnbebauung Graf ist nach wie vor der Meinung, dass die Stadt bei aller Wohnungsnot nicht jede freie Fläche zubauen soll. „Wenn ich höre, dass jedes Jahr in Düsseldorf 3000 neue Wohnungen entstehen sollen, um der Nachfrage Herr zu werden, dann weiß ich, dass das mit einer vernünftigen Stadtplanung nichts zu tun hat. Ich habe mal zusammengerechnet, dass in den geplanten Wohnungsbauprojekten in Benrath mehr als 2000 Wohnungen entstehen werden. Aber das ja nicht in einem, sondern über mehrere Jahre.“ Der Bezirkspolitiker rechnet damit, dass in diesem Jahr die Bezirksvertretung den Bebauungsplan für das Grundstück neben dem Dürer-Kolleg beraten wird. Als die Zahl der Wohnungen dort plötzlich die 500 überschreiten sollte, gab es Protest aus der Bürgerschaft. Danach soll sich die Planung wieder auf um die 350 eingependelt haben.



Verkehr Eine wachsende Stadt zieht immer auch einen Zuwachs an Verkehr mit sich. Weil die Bezirkspolitiker fürchten, dass vor allem die Paulsmühle durch die Neubauprojekte mit zu viel Autoverkehr belastet werden, haben sie von der Verwaltung ein Verkehrskonzept für den ganzen Düsseldorfer Süden eingefordert. Denn neben den neuen Wohnbauprojekten sind ja auch der Ausbau des Reisholzer Hafens sowie neue Logistiker an der Straße Am Trippelsberg geplant. Im Frühjahr will Planungsdezernentin Cornelia Zuschke in der Bezirksvertretung 9 das Konzept vorstellen.