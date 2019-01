Neugeborene in Düsseldorf: Zahl der Geburten ist leicht gesunken

Neugeborene in Düsseldorf

Düsseldorf Das Standesamt Düsseldorf beurkundete 2018 insgesamt 8790 Geburten. Im Vorjahr waren es 9023. Die beliebtesten Vornamen waren Greta für Mädchen und Maximilian für Jungen.

Beliebteste Geburtsklinik der Stadt war das Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie, in dem 2790 Kinder geboren wurden, darunter 73 Zwillingspaare und ein Drillingspaar. Das Krankenhaus hat sechs Kreißsäle, zwei OP-Säle nur für Kaiserschnitte, eine angeschlossene Kinderklinik mit Neonatologie und eine Kinderintensivstation. Frauen können sich hier auch für eine natürliche Geburt in einem Hebammenkreißsaal entscheiden – im vergangenen Jahr nutzten 75 diese Möglichkeit. „In den letzten Jahren haben wir unser Angebot für werdende Eltern deutlich erweitert“, sagt Krankenhausdirektor Holger Stiller.

Dahinter folgte die Uniklinik, in der rund 2090 Kinder geboren wurden. Im Vorjahr waren die vier Kreißsäle der Klinik im laufenden Betrieb aufwendig saniert worden. Sie verfügen unter anderem über eine moderne CTG-Anlage, mit der Schwangere und ihre ungeborenen Kinder zentral überwacht werden können. Etwa jede fünfte Geburt an der Uniklinik gilt als Risikogeburt; in solchen Fällen wird eng mit der neonatologischen Abteilung für Neugeborene der Kinderklinik zusammengearbeitet.