Karneval: Stadtdechant segnet Karnevalswagen

Bilk Ulrich Hennes wird Rosenmontag auf dem Wagen des Narrencollegiums mitfahren.

„Hiermit segne ich die Erbauer und alle, die damit fahren“, sagte Hennes, um den Mottowagens des Düsseldorfer Narrencollegiums in der Wagenbauhalle an der Merowinger Straße zu segnen. Dennis Vobis konnte sich über viele Mitglieder und Freunde der 1952 gegründeten Karnevalsgesellschaft freuen, die zur Feier gekommen waren. „Ich denke mal, dass es mindestens doppelt so viele sind wie im vorigen Jahr“, so der Collegiumspräsident, der zudem den Geschäftsführer des Düsseldorfer CC, Hans-Jürgen Tüllmann, sowie Stefan Kleinehr, Ex-Prinz und Präsident des Allgemeinen Vereins der Karnevalsfreunde 1929 (AVDK), begrüßte.