Schwarzgeld-Prozess in Düsseldorf : „F-Wort“ bringt Unternehmer vor Gericht und um sein Geld

Schwarzgeld-Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Bauunternehmer wollte das Finanzamt austricksen. Jetzt darf er den ausstehenden Rechnungsbetrag nicht mehr von seinem Kunden einklagen, entschied das Oberlandesgericht.

Selbst ausgetrickst hat sich ein vermeintlich cleverer Bauunternehmer aus Bochum: „Damit nicht so viel an die Augen von F… kommt“, hatte er einem privaten Bauherrn aus dem Düsseldorfer Nord-Westen schriftlich vorgeschlagen, eine letzte Werklohnzahlung von rund 275.000 Euro auf zwei verschiedene Konten zu überweisen. Als das jetzt beim Oberlandesgericht (OLG) bekannt wurde, entschied der Senat aber, dass mit „F…“ nur das Finanzamt gemeint sein könne – also eine illegale „Schwarzgeld-Abrede“ vorliege.