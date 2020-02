Vorfall in Düsseldorf : Mann randaliert in Hotel - Polizei gibt Schuss ab

Mann randaliert in Hotel - Polizei gibt Schuss ab

Vorfall in Düsseldorf

Düsseldorf Nach einem mehrstündigen Einsatz in einem Hotel in der Düsseldorfer Stadtmitte hat die Polizei einen möglicherweise geistig verwirrten Mann mit mehreren Messern festgenommen. Dabei benutzten die Beamten auch ihre Dienstwaffen.

Wie die Polizei am frühen Abend mitteilte, wurden Beamte der Inspektion Mitte um 14.20 Uhr wegen eines Randalierers zu einem Hotel an der Bismarckstraße gerufen.

Laut Polizei zog sich der Mann daraufhin in ein Zimmer im zweiten Obergeschoss des Hotels zurück und demolierte dort die Einrichtung. Er habe sich immer wieder an das geöffnete Fenster gestellt und gedroht, in die Tiefe zu springen.