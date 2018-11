Rheinufertunnel in Düsseldorf gesperrt - Stau in der Hauptverkehrszeit

Rheinufertunnel in Düsseldorf durch Störung gesperrt

Düsseldorf Am frühen Dienstagmorgen kam es auf Düsseldorfs Straßen zu einem Verkehrschaos. Grund war eine technische Störung der Sperranlage im Rheinufertunnel. Die Ampeln schalteten daraufhin für knapp drei Stunden auf Rot.

Wie eine Polizeisprecherin unserer Redaktion sagte, begann die Störung um 5.08 Uhr am Dienstagmorgen. Zunächst hieß es, die Brandmeldeanlage im Rheinufertunnel habe ausgelöst. Ein Sprecher der Stadt sagte jedoch, es habe sich um eine technische Störung der Sperranlage gehandelt.

Nach einer Kontrolle durch die Polizei stellte sich die Meldung dann auch als Fehlalarm heraus. Es sei jedoch nicht so einfach gewesen, die blockierten Fahrbahnen wieder freizuschalten. Daher standen die Ampeln bis 8 Uhr auf Rot. Die Folge waren zahlreiche Staus im gesamten Stadtgebiet.

Im Rheinufertunnel finden derzeit Wartungsarbeiten statt. Dafür werden der Tunnel und die Unterfahrung Gladbacher Straße in den vier Nächten von Montag (5. November) bis Freitag (9. November), sowie in den beiden Nächten von Montag (12. November) bis Mittwoch (14. November) jeweils ab 21 bis 5 Uhr komplett gesperrt werden.

In den sechs Nächten sollen laut Stadt Düsseldorf mehrere Fachfirmen Arbeiten am Bauwerk und an den betriebstechnischen Einrichtungen durchführen. Unter anderen werden Strahlventilatoren, Videokameras, diverse Messtechnik und Straßeneinläufe getauscht, gereinigt und instandgesetzt.