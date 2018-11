Düsseldorf: Frau flüchtet vor gewalttätigem Freund aus Fenster

Düsseldorf Nach einem Angriff auf seine Lebensgefährtin hat sich ein 26-jähriger Düsseldorfer in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen. Seine Freundin liegt derzeit ebenfalls in einem Krankenhaus. Sie war auf der Flucht vor ihm aus einem Fenster gesprungen.

Ersten Ermittlungen der Kripo zufolge war der 26-jährige Mann kurz vor Mitternacht am Samstag in dem Mehrfamilienhaus am Hennekamp aufgetaucht, in dem seine gleichaltrige Lebensgefährtin wohnt. Als sie ihm nicht öffnete, brach der Mann die Tür auf. Sofort entbrannte ein heftiger Streit, in dessen Verlauf der Mann ein Messer zückte und seine Partnerin bedrohte.