Grundschule in Zons Zentrum fordert alternatives Konzept

Der Fahrplan der Stadtverwaltung für die Lösung des Schulproblems in Zons steht: Am 23. Mai sollen die Mitglieder des Schulausschusses beschließen, dass die neue Heimat der Friedrich-von-Saarwerden-Grundschule auf einem 8000 Quadratmeter großen Areal im Märchenviertel, westlich der Wilhelm-Busch-Straße, entsteht. Doch ist das die beste Lösung? Nach Meinung der Zentrums-Fraktion nicht. Sie legt in der nächsten Sitzung des Stadtrates am 18. April einen Antrag vor, in dem ein alternatives Konzept gefordert und auch ein konkreter Vorschlag gemacht wird. Den wiederum lehnt die Verwaltung ohne wirkliche Begründung ab.