Unfall zwischen zwei Lkws Südring in Düsseldorf zwei Stunden lang gesperrt

Düsseldorf · Zu einem Verkehrschaos kam es am Mittwoch in den Mittagsstunden am Südring in Düsseldorf. Nach einem Unfall zwischen zwei Lkws drohte ein tonnenschweres Teil eines der beiden Fahrzeuge auf die Fahrbahn zu fallen.

10.04.2024 , 15:56 Uhr

Verkehrsteilnehmer rund um den Südring in Düsseldorf mussten am Mittwochnachmittag viel Geduld beweisen. Nach einem Lkw-Unfall war die Fahrbahn aus Richtung Neuss stundenlang gesperrt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wollte ein Lkw vom Südring in die Volmerswerther Straße abbiegen. Dabei sei dieser wohl etwas zu weit ausgeschwenkt und habe einen neben ihm fahrenden Muldenkipper berührt. Die Mulde des Lkw sei dabei schwer beschädigt worden und drohte auf die Fahrbahn zu kippen. Zudem hatte der Lastkraftwagen mehrere Tonnen Pappe geladen, die teilweise auf den Südring gefallen waren. Die Folge: Der Südring musste von 12.15 Uhr bis 14.15 Uhr in Fahrtrichtung Münchener Straße komplett gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau über die Südbrücke bis nach Neuss. Auch von der Völklinger Straße konnte keine Fahrzeuge mehr nach links auf den Südring abbiegen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

(csr)