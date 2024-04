Bürgermonitor in Hückeswagen Ampel-Abschaltung – ja, nein, vielleicht

Das Ampel-Thema greift nun Christian Plank am Bürgermonitor unserer Redaktion auf. So möchte er wissen, warum die Ampelanlage an der großen Kreuzung im Zentrum überhaupt noch in Betrieb ist. „Seit die Alte Ladestraße fertig ist, fließt doch kaum noch Verkehr über diese Kreuzung“, hat er beobachtet. Gerade in den Abendstunden stünde man teilweise (zumindest gefühlt) minutenlang vor der roten Ampel. „Könnte diese Ampelanlage nicht abgebaut werden?“, fragt Plank, der glaubt: „Dadurch würde die Stadt doch Geld einsparen.“