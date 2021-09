Polizei Düsseldorf : Gestohlenes E-Bike nach Fahrzeugkontrolle sichergestellt

Düsseldorf Nach nur zwei Tagen konnte die Düsseldorfer Polizei ein gestohlenes, teures E-Bike sicherstellen. Der Fahndungserfolg begann mit einem Audi Q7, dessen Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand.

Zwei Tage nach dem Diebstahl eines teuren E-Bikes in Unterbilk konnten Polizisten der Wache Bilk am Mittwochnachmittag das Mountain-E-Bike der Marke Rotwild dem rechtmäßigen Eigentümer wieder zurückgeben. Der Mann konnte sein Glück kaum fassen.

Am Montag war es in Unterbilk zu dem Diebstahl des Rades gekommen. Der Geschädigte hatte noch kurz beobachten können, wie sich ein Täter mit einer Flex am Schloss des Rades zu schaffen machte. Noch bevor er eingreifen konnte, war der Dieb schon mit dem Rad verschwunden.