Angebot der Polizei Wann Moerser im April ihr Fahrrad codieren lassen können

Jedes Jahr werden rund 300.000 Fahrräder in Deutschland gestohlen. Um das Risiko eines Diebstahls zu minimieren, können Radfahrerinnen und Radfahrer im Vorhinein etwa ein starkes Schloss anbringen oder ihr Rad codieren lassen. Letzteres bietet die Polizei in Moers nun wieder an. Am Dienstag, 9. April, können Interessierte zwischen 10 und 13 Uhr zum Garagenhof der Polizeiwache Moers, Asberger Straße 5, kommen, um ihr Rad diebstahlsicher zu machen. Mitgebracht werden müssen dazu die Kaufunterlagen des Rades sowie ein Personalausweis, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Auch in den umliegenden Städten gibt es Codieraktionen: In Neukirchen-Vluyn wird eine am Mittwoch, 10. April, von 14 bis 17 Uhr auf dem Hof der Polizeiwache, Niederrheinallee 130, angeboten. Und am Mittwoch, 24. April, von 10 bis 12 Uhr gibt es eine Aktion am Markt in Moers-Meerbeck. Ebenfalls wird am Freitag, 26. April, von 9 bis 12 Uhr in Moers-Repelen, Markt 5, Seniorenbüro der Diakonie, eine Aktion angeboten.