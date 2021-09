Düsseldorf-Hassels : Brennendes Auto in Tiefgarage - ein Verletzter

Brennendes Auto in Tiefgarage - ein Verletzter

Ein brennendes Auto in einer Tiefgarage in Düsseldorf-Hassels hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Drei Personen hatten noch versucht, ihre Pkw vor dem Feuer zu retten, einer wurde dabei verletzt.

Zu einem Feuer in einer Tiefgarage ist die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch nach Hassels gerufen worden. Dort stand ein Auto in Flammen. Drei Männer hatten noch versucht, während des Feuers ihre Fahrzeuge vor den Flammen zu retten. Einer von ihnen wurde dabei verletzt.