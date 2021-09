Düsseldorf-Oberbilk : Handtaschen-Diebin läuft Polizisten in die Arme

Düsseldorf Mit ihrer eigenen Handtasche hat eine Frau in Düsseldorf-Oberbilk eine mutmaßliche Diebin aus einem Geschäft gehen sehen. Sie fing an zu schreien. Die Verdächtige flüchtete - direkt in die Arme von mehreren Polizisten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schreckmoment zur Mittagsstunde. Eine 68-jährige Frau aus Neuss sah beim Einkauf eine Frau mit ihrer Handtasche aus dem Ladenlokal gehen. Die Bestohlene machte lautstark auf die Tat aufmerksam, woraufhin die Täterin flüchtete.

Pech für die Diebin: Sie lief direkt mehreren Polizeibeamten in die Arme, die sich gerade in ihrer Freizeit in der Nähe des Tatortes aufhielten.

Die Bestohlene hatte ihre Handtasche in dem Supermarkt im Einkaufswagen abgelegt. Als sie für einen kleinen Moment abgelenkt war, passierte es: Ihre Handtasche war plötzlich verschwunden. Die Neusserin blickte sich um und bemerkte ihre Handtasche unter dem Arm einer unbekannten Frau, die gerade das Ladenlokal verließ.

Sofort machte sie lautstark auf den Diebstahl aufmerksam und nahm die Verfolgung der Unbekannten auf, die bereits den Laden verlassen hatte. Die Tatverdächtige flüchtete in Richtung Oberbilker Markt. Dabei verlor sie jedoch ihre Beute und lief direkt in die Arme von drei Beamten des Polizeipräsidiums Düsseldorf und der Bundespolizei. Das Beamtentrio war zufälligerweise in ihrer Freizeit in direkter Nähe des Geschehens.

Die Tatverdächtige, eine 40-jährige Frau, wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Die bereits polizeilich bekannte Frau soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

(csr)