Schwerer Verkehrsunfall : Zusammenstoß von zwei Straßenbahnen in Düsseldorf- zahlreiche Verletzte

Bei einem Zusammenstoß von zwei Straßenbahnen sind in Pempelfort mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Collenbachstraße und Münsterstraße. Die sich entgegen kommenden Bahnen sind beim Abbiegen am Dreieck zusammengestoßen. Beteiligt waren eine Bahn der Linie 707 in Richtung Medienhafen und eine E-Linie in Richtung Lierenfeld. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 10 Uhr.