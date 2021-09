Gewalt gegen Polizei in Düsseldorf : Renitente Partygäste greifen Polizisten mit Reizgas an

Renitente Partygäste greifen Polizisten mit Reizgas an

Gewalt gegen Polizei in Düsseldorf

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen zu einer Party in Eller aus. Die Situation vor Ort eskalierte, mehrere Beamte wurden attackiert. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Rund 100 Gäste widersetzten sich gegen die Auflösung einer Feier in Eller. Beamte wurden geschlagen und getreten. Vier Beamte wurden verletzt, die Polizei nahm mehrere Personen fest.

Eine private Party in Eller eskalierte am Samstagabend komplett, die wegen Ruhestörung herbeigerufene Polizei wurde dabei von Partygästen attackiert. Nachdem die Lautstärke bei der Party einer großen Personengruppe an der Otto-Pankok-Straße Überhand genommen hatte, riefen Nachbarn die Polizei. Als mehrere Streifenteams trotz Ermahnung später erneut die Örtlichkeit aufsuchen mussten, wurde die Feierlichkeit durch die Beamten aufgelöst. Hierbei kam es zu tumultartigen Szenen und Angriffen auf Polizeibeamte, unter anderem mit Reizgas. Mehrere Personen wurden festgenommen und Strafverfahren eingeleitet. Vier Einsatzkräfte wurden dabei verletzt.