Fahndung der Polizei Düsseldorf : Mit gestohlener EC-Karte 1500 Euro erbeutet

Düsseldorf Einen Schaden von 1500 Euro hat ein Täter mit einer gestohlenen EC-Karte angerichtet. Er hat mehrfach Geld abgehoben und in einem Geschäft eingekauft. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt.

Mit dem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem unbekannten Mann. Er steht im Verdacht, Anfang Juli einer 77-jährigen Frau in Düsseldorf in einem Supermarkt an der Geibelstraße in Grafenberg die EC-Karte gestohlen zu haben.