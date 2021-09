Düsseldorf-Oberbilk : Waffe und Munition in Hotel gefunden - Verdächtiger in Haft

Foto: Gerhard Berger 9 Bilder SEK-Einsatz an Hotel in Düsseldorf - Festnahme

Düsseldorf Knapp eine Woche nach dem Waffenfund und einem Großeinsatz der Polizei in einem Hotel in Düsseldorf-Oberbilk, sitzt der Verdächtige nun in Untersuchungshaft. Neben der Waffe wurde auch scharfe Munition gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Knapp eine Woche nach dem Waffenfund samt Großeinsatz der Polizei in einem Hotel in Oberbilk, sitzt der damals Festgenommene in Untersuchungshaft. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Donnerstag bekannt.

Gegen den Tatverdächtigen, einen 40-jährigen Mann, wurde noch am vergangenen Wochenende Haftbefehl erlassen. Bei der in dem Zimmer sichergestellten Schusswaffe handelt es sich um eine PTB oder auch Gas-/Schreckschusswaffe. Zudem wurden in dem Hotelzimmer des 40-Jährigen größere Mengen scharfe Munition sichergestellt.

Ferner entdeckten die Einsatzkräfte in dem Zimmer Schriftstücke, anhand derer eine Gefährdung konkreter Personen nicht ausgeschlossen werden konnte. Mit diesen Personen nahm die Polizei noch in der Nacht auf Samstag Kontakt auf. In der Nacht ergaben sich zunächst Hinweise auf mögliche Mittäter vor Ort. Diese haben sich im Verlauf der weiteren Ermittlungen nicht bestätigt.

Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen des Verdachts der Verabredung zu einem Verbrechen sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Polizei hatte am Freitag vergangener Woche nach dem Hinweis auf die Schusswaffe ein enormes Aufgebot an Spezialeinheiten in Bewegung gesetzt, weil eine „akute Gefahrenlage“ zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte.

Mehrere Spezialeinsatzkommandos (SEK) rückten an und durchkämmten mit zahlreichen Beamten stundenlang das geräumte Gebäude. Auch ein Panzerwagen fuhr vor. Die umliegenden Straßen wurden weiträumig abgesperrt.

Sprengstoffexperten nahmen einen verdächtigen Koffer unter die Lupe, gaben aber schließlich Entwarnung: In dem Koffer seien Kleidung und Reiseutensilien gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Einzelne Räume in dem Hotel seien allerdings für die weiteren Ermittlungen versiegelt worden, hieß es.

(csr)