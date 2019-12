Düsseldorfer ist geständig : Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern - 25-Jähriger festgenommen

Düsseldorf Bei den Ermittlungen wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauchs und Kinderpornografie im Bergischen Kreis, sind die Ermittler auf einen Verdächtigen Düsseldorfer gestoßen. Der Mann wurde festgenommen. Er zeigt sich geständig.

In seiner Vernehmung räumte der 25-Jährige ein, eine Video-App zur Kontaktaufnahme mit Minderjährigen genutzt zu haben. Damit habe er diese zum Austausch von pornografischem Material bewegen wollen.

Seit dem 25. November 2019 ermittelt die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis wegen einer Strafanzeige von Eltern aus Burscheid. Deren minderjährige Tochter hatte sich ihnen anvertraut und angegeben, in zurückliegender Zeit pornografisches Bild- und Videomaterial von sich mit einer ihr unbekannten Person ausgetauscht zu haben.

Die Staatsanwaltschaft sowie die Polizei in der Landeshauptstadt vollstreckten am vergangenen Freitag Durchsuchungsbeschlüsse bei dem Verdächtigen. In seiner Vernehmung räumte der vorläufig Festgenommene die Taten ein.