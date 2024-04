LKA übernimmt Ermittlungen Einsatzkräfte finden zündfähigen Sprengsatz in Halle

Im Fall des in einer Wohnung in Halle gefundenen Sprengsatzes hat das Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Behörde am Sonntag auf Anfrage. Zum Ergebnis der Haftrichtervorführung des Tatverdächtigen konnte eine Sprecherin zunächst keine Angaben machen.