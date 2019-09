Joseph-Beuys-Ufer in Düsseldorf : Polizei sucht zwei Männer nach Unfallflucht

Joseph-Beuys-Ufer in Düsseldorf

Düsseldorf/Krefeld Am frühen Sonntagmorgen haben bislang Unbekannte einen schweren Autounfall gehabt. Teile des Autos lagen quer über die Straße verteilt - vom Fahrer fehlt bislang jede Spur. Das Kennzeichen stammt aus Krefeld.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Joseph-Beuys-Ufer gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein roter Opel Corsa von der Straße abgekommen. Das Auto fuhr über mehrere Poller und kam anschließend auf dem Gehweg zum Stehen.

Die Polizei fand das Kennzeichen in den Trümmern. Das Auto war offenbar in Krefeld angemeldet. Ob jemand bei dem Unfall verletzt wurde ist unklar. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.