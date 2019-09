Polizei Düsseldorf : Schläger mit Fotos aus Überwachungskamera gesucht

Düsseldorf Nach einer Schlägerei in der Düsseldorfer Altstadt sucht die Polizei nun mit Fotos nach den Tätern. Die Bilder stammen aus Überwachungskameras.

Am Samstag, 18. Mai 2019, waren die beiden Gesuchten gegen 2 Uhr in einer Gaststätte an der Mertensgasse in Streit mit einem weiteren Gast geraten.