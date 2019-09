Düsseldorf-Unterbilk : Zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden nach Unfall

Düsseldorf Auf einer Kreuzung in Unterbilk kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Transporter. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Eine 21-jährige Düsseldorferin war um 1.45 Uhr auf der Bilker Allee in Fahrtrichtung Oberbilker Allee unterwegs. Als sie in die Kreuzung Elisabethstraße/Bilker Allee einfuhr, näherte sich auf der Elisabethstraße in Fahrtrichtung Merowingerstraße ein Transporter aus Neuss. Nach eigenen Angaben fuhren beide bei grüner Ampel in die Kreuzung ein.