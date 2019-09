Polizei Düsseldorf sucht Zeugen : Unbekannte legen Granitplatten auf Bahngleise

Düsseldorf Am Sengbachweg in Düsseldorf-Gerresheim kam es zu erheblichen Beschädigungen. Die Bundespolizei ist auf der Suche nach Zeugen des Vorfalls.

Unbekannte Täter legten am Dienstagnachmittag Granitplatten sowie Steine auf die Schienen an der Bahnstrecke am Sengbachweg in Gerresheim. Es kam zu erheblichen Beschädigungen. Diverse Kabel und Lichtzeichenanlagen wurden zerstört. Zwei Züge überrollten gegen 16.40 Uhr die Gegenstände.