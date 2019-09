Ermittlungserfolg der Düsseldorfer Polizei : Mehrere Tatverdächtige nach Vergewaltigung im Hofgarten in Haft

Mehrere Tatverdächtige nach Vergewaltigung im Hofgarten in Haft

Parkende Autos der Ermittler in der Nähe des Tatorts. (Archiv). Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Anfang Juni wurde in Düsseldorf eine Frau in den Hofgarten gelockt und dort vergewaltigt. Die Polizei konnte jetzt mehrere Tatverdächtige festnehmen.

Nach Angaben der Polizei hatte das 51-jährige Opfer am 8. Juni morgens zwischen 4 und 5 Uhr eine Diskothek in der Altstadt verlassen, um eine Toilette aufzusuchen. Dort wurde sie von einer jungen Frau angesprochen. Gemeinsam gingen sie in den Hofgarten.