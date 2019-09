Arbeitgeber treffen Bewerber beim ersten Düsseldorfer Job-Speed-Dating in der Arena : Großes Job-Speed-Dating in der Arena

Sara Dunajska (l.) und Sarah Dönmez trafen in der Arena potenzielle Arbeitgeber. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Mehr als 60 Unternehmen trafen in dem Stadion auf 750 Bewerber und boten ihnen 2000 Stellen an. In Kurzgesprächen von zehn Minuten konnten sich Arbeitgeber und potenzielle Mitarbeiter kennenlernen.

Sie lernen sich sofort persönlich kennen: Zehn Minuten Zeit blieben Bewerbern und Arbeitgebern beim ersten Job-Speed-Dating in der Düsseldorfer Arena, um etwas über einander herauszufinden. „Wir wollen hier Menschen und Arbeit zusammenbringen“, sagte der Chef des Düsseldorfer Job-Centers, Ingo Zielonkowsky. Man habe die Arena dafür gewählt, um Wertschätzung für die Teilnehmer auszudrücken.

Am Anfang sind Sarah Dönmez (26) und Sara Dunajska (28) noch aufgeregt. Das legt sich schnell nach den ersten Kontakten. „Ich hatte schon vier Gespräche“, sagt Sara Dunajska, weitere sollen folgen. Die beiden jungen Frauen suchen eine Stelle im kaufmännischen Bereich, ihre Ausbildung zur Bürokauffrau haben sie abgeschlossen. Dass auch Arbeitgeber mit ihnen Kontakt aufnehmen, finden sie gut. Über eine App und eine Website können Arbeitgeber und die potentiellen Bewerber zueinander finden. „Ich glaube, wir haben hier gute Chancen“, sagt Sarah Dönmez. Besonderes Bonbon: Die beiden durften durch den Spielertunnel in die Arena.

750 Menschen auf Arbeitssuche waren beim ersten Job-Speed-Dating unterwegs. Die Einladung bekamen sie von ihren Arbeitsvermittlern, und im Vorfeld durchliefen sie ein Coaching, um gut vorbereitet zu sein. Die Kurzgespräche von je zehn Minuten schätzen auch die Unternehmen: Sie können in kurzer Zeit viele Bewerber kennenlernen. „Ich bin glücklich, wenn wir fünf oder zehn neue Mitarbeiter gewinnen können“, sagt Gregana Koycheva, die für Fluggesellschaften Kundenberater sucht. Olaf Kaufmann von der Deutsche Post DHL Group sucht Paketzusteller: „Wir vereinbaren beispielsweise einen Probetag zum besseren Kennenlernen“, sagt er.