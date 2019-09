Programm für Kinder : Wie Musik schon Kinder beflügelt

Bereits in der Schwangerschaft besuchte Carolin Anselmann ein Sonderprogramm in der Tonhalle. Tochter Anna-Lena hatte schon damals Gefallen an Harfe und Yoga. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Gerade ist Familienwoche in der Tonhalle mit besonderen Formaten für junge Zuhörer. Carolin Anselmann besucht mit Tochter Anna-Lena jedes Kinderkonzert, das für die Viereinhalbjährige geeignet ist.

Gummibärchen gibt es neuerdings nach Farben sortiert. Anna-Lena würde sich trotzdem immer für die bunte Tüte entscheiden. So wie sie Lieder in einem Fantasie-Englisch singt, weil sie nur die Vokabel „pancake“ kennt. Ein-Wort-Songs sind jedoch nicht nach ihrem Geschmack. Die Viereinhalbjährige ist ein pragmatisches Mädchen. Deswegen trägt ihre Puppe ein Jeanskleid mit kleinen Schleifen, obwohl sie ein Junge ist. Denn die Jungensachen sind nun mal in der Wäsche. Carolin Anselmann ist nicht entgangen, dass ihre Tochter mit einer gescheiten Eigenwilligkeit der Welt entgegenblickt, die ihr wohl gegeben ist. Allerdings beobachtet die Mutter auch, dass die Veranlagung ihres Kindes durch kulturelle Reize beflügelt wird. Seitdem es Anna-Lena gibt, besucht Carolin Anselmann mit ihr jedes Kinderkonzert in der Tonhalle, das altersmäßig passt. Wohl auch deswegen klatscht Anna-Lena im Takt, kann sich Dinge rasch merken und plaudert wortgewandt.

Musikalische Bildung in sehr jungen Jahren empfehlen Musiker, Pädagogen und Therapeuten, weil Musik das Gedächtnis und die Konzentration schult, das vielschichtige Hören fördert und ein kritisch-sensibles Gespür ausbildet. Das alles weiß Carolin Anselmann, vor allem aber hat sie als Kind selbst erlebt, welche Freude Konzerte bereiten können. „In Würzburg, wo ich groß geworden bin, gibt es das Mozartfest. Meine Eltern haben mich immer dorthin mitgenommen, das hat mir gut gefallen.“ Als Kind und Jugendliche lernt sie Klavier, verfolgt das Spiel jedoch während ihres Studiums nicht weiter. Die Eltern lassen sie gewähren. Ihre Liebe zur Musik ist natürlich gewachsen, das empfindet sie als großes Glück. Sie schätzen vor allen Dingen das gemeinsame Musikerleben mit ihrer Tochter, was diese nun an Anna-Lena weitergibt. Zum Beispiel am kommenden Sonntag, wenn Mitglieder der Düsseldorfer Symphoniker und Tänzer Klang und Bewegung auf angenehme Weise zusammenführen.

Info Es gibt noch wenige Karten Konzerte Karten gibt es noch für die beiden Plutino-Konzerte (ab vier Jahren) am Samstag, 28. September, 11 und 15 Uhr, sowie für das Sternschnuppen-Konzert (ab sechs Jahren) am Sonntag, 29. September, 11 Uhr. Die nächsten Familienwochen sind im Februar und Juni 2020. Kontakt Infos und Karten gibt es unter der Telefonnummer 0211 9138 7538 oder im Internet unter: www.tonhalle.de

„Plutino“ heißt das Format, das sich an Vier- bis Fünfjährige richtet und einer von vielen Terminen ist, welche die Tonhalle in der aktuellen Familienwoche anbietet. Viele Konzerte sind schon länger ausverkauft, denn die Nachfrage ist enorm. Für den Vorverkauf wird ein Stichtag genannt, den sich Carolin Anselmann sogleich im Kalender notiert. Punkt zwölf Uhr war sie dieses Mal während der Ferien im August online und hatte Erfolg.

Ihr erstes gemeinsames Konzertvergnügen hatten Mutter und Tochter, als Carolin Anselmann mit Anna-Lena schwanger war. „Es gab Harfe und Yoga in der Tonhalle, das war toll.“ Fand auch das Baby im Bauch, das anderen Instrumenten nicht so ergeben lauschte wie der Harfe. „Schlaginstrumente mochte sie nicht“, sagt Carolin Anselmann. Heute hingegen trommelt Anna-Lena, wann immer sie Gelegenheit dazu hat und probiert bei den Großeltern in Würzburg das Klavier aus, auf dem ihre Mutter einst spielte. „Wenn Anna-Lena in die Schule kommt, werden wir uns wohl ein Klavier anschaffen, damit sie darauf üben kann.“