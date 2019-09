Tanzabend : Die uralte Geschichte von der Zerstörungswut des Menschen

Düsseldorf Der britische Choreograf Akram Khan zeigt beim Düsseldorf Festival eine Interpretation des Gilgamesch Epos – und erzählt von der Zerstörung der Natur.

In diesen unruhigen Zeiten, in denen das künftige Zusammenleben der Menschen so kontrovers wie angespannt diskutiert und infrage gestellt wird, öffnet sich das Publikum, wie es scheint, zunehmend für eine künstlerische Betrachtung der Verhältnisse, auch wenn ihm dies hin und wieder zusetzt. Entsprechend gut besucht war die erste von zwei Vorstellungen, welche die Akram Khan Company beim Düsseldorf Festival zum Besten gegeben hat. „Outwitting the Devil“ heißt das aktuelle Programm, was so viel bedeutet wie „den Teufel überlisten“.