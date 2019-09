Kolumne zum Klimanotstand in Düsseldorf : Wie viel Klimasünde darf’s noch sein?

Im Juli 2018 war es in Düsseldorf so trocken, dass Risse am Ufer des Rheins entstanden. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Düsseldorf hat den Klimanotstand ausgerufen. Was bedeutet das für die Politik vor der eigenen Haustür? So langsam lässt sich ein erster Eindruck gewinnen.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Düsseldorf will seinen kleinen Teil zum Klimaschutz beitragen. Das hat der Stadtrat schon vor den Sommerferien beschlossen. Über die Umsetzung, so wurde damals vereinbart, soll erst im November gesprochen werden. Trotzdem lässt sich schon ein erster Eindruck davon gewinnen, was das globale Thema für die kleine Politik vor der eigenen Haustür bedeuten könnte.

Drei Beispiele aus den letzten Tagen: Der Anwohnerverein „Bergisches Viertel“ kritisiert, dass im Regionalplan mögliches Wohnbauland im Osten der Stadt ausgewiesen wird. „Trotz Klimawandel“, so heißt es einer Mitteilung, werde die Versiegelung von Landschaftsschutzgebieten vorangetrieben.

Anderer Stadtteil, selbes Argument: Eine Petition wendet sich gegen die Bebauung einer Fläche am Südring in Bilk, auf der unter anderem das Technische Rathaus entstehen soll. Durch den Abriss der Grünzonen werde „die Erwärmung durch Kohlendioxid weiter gefördert“, so die Petitionssteller.

Und noch mal Klimaschutz: Die Linke war immer gegen das Open-Air-Gelände an der Messe. Jüngst stellte sie den Antrag, das Projekt zu stoppen – wegen des Klimanotstands. „Das ist eine neue Situation, in der klimaschädliche Projekte erneut auf den Prüfstand müssen“, so die Begründung.

Unabhängig davon, wie man zu den jeweiligen Vorhaben steht – die Beispiele zeigen, dass Klimaschutz künftig bei fast jedem Projekt eine Rolle spielen könnte. Zielkonflikte sind abzusehen: Ist etwa der Wohnungsbau im großen Stil, den vor allem die SPD propagiert, noch vertretbar in Zeiten, in denen sich eine Großstadt auf die Folgen des Klimawandels einstellen muss? In eng bebauten Quartieren sind Hitzeperioden besonders belastend. Beim Verkehr sind für die ehrgeizigen Klimaziele ohnehin große Einschnitte absehbar – Umweltspuren und City-Maut dürften nur erste Vorschläge sein.

Auf Politik und Stadtgesellschaft kommt einiges zu. Es muss sich viel verändern, wenn Düsseldorf wirklich schon 2035 klimaneutral werden will, also den CO 2 -Ausstoß auf rund ein Viertel des heutigen Werts bringt. Andererseits schadet etwas rheinische Gelassenheit trotzdem nicht. Der Klimaschutz droht derzeit zum Totschlagargument für nahezu jede Debatte zu werden. Eine florierende Großstadt mit Flughafen, Pendlerverkehr, Industrie, Messen und wachsender Bevölkerung ist aber geradezu eine einzige Klimasünde – und das wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Düsseldorf und seine Bewohner werden weiter wirtschaften, bauen und sich (auch im SUV) bewegen. Und, ja, es wird immer noch gute Gründe geben, (nach eingehender Prüfung) ein paar Bäume zu fällen.