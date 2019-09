Tausende Euro in Düsseldorf erbeutet : Seniorin EC-Karte gestohlen - Polizei sucht zwei Verdächtige

Tausende Euro in Düsseldorf erbeutet

Düsseldorf Einer 87-jährigen Seniorin aus Neuss wurde die EC-Karte gestohlen. In der Folgezeit wurde die Karte mehrfach in Düsseldorf eingesetzt, der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei fahndet mit Lichtbildern nach den unbekannten Tätern.

Vom 1. Mai bis zum 31. Mai 2019 wurde die gestohlene Debitkarte in diversen Geschäften und an Geldautomaten in Düsseldorf eingesetzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.